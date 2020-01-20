الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسقبلت اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني 108 ورقة علمية بعد المفاضلة من بين نحو 277 التي تم قبولها مبدئياً، للمشاركة في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين ، برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من شهر مارس 2020م وذلك في فندق الفورسيزنز في مدينة الرياض .أوضح ذلك الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس فرحان الشمري، مبيناً أن هذه الأوراق العلمية التي تم اختيارها خضعت للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة العلمية التي شكلت من مختصين من عدد من الجامعات السعودية، من أجل تحكيم الأوراق العلمية والأبحاث الواردة، حيث يتم التحقق من المشاركة وفق معايير وقواعد المنهج العلمي للأبحاث والدراسات العلمية، إلى جانب المراجعة والتدقيق اللغوي للمشاركة.وأضاف أن الأوراق الـ 108 التي تم اختيارها تأتي ضمن المسارات الهندسية التسعة التي حددتها اللجنة العلمية، وهي: الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، وهندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى الهندسة المعمارية، هندسة السلامة، الطاقة المتجددة، وإدارة المشاريع.وأبان المهندس الشمري أن المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي يشارك فيه نحو 108 متحدثينً يمثلون 32 دولة، منها: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا، ألمانيا، بلجيكا، سويسرا، إيرلندا، الهند، مصر، باكستان، الأردن، نيجيريا، إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون .وأكد أن المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "دور القطاع الهندسي في تنمية الاقتصاد الوطني"، يُعد أحد أضخم المؤتمرات الهندسية في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى إيجاد البيئة الملائمة التي تسهل تبادل المعلومات، وتعزيز التواصل بين المهندسين، وبناء علاقات عملية بين المشاركين، ومناقشة المحاور المهمة في المجال الهندسي .ودعا الأمين العام المهندسين في التخصصات كافة للمشاركة في المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي من خلال التسجيل والحضور والاستفادة مما سيطرح فيه من أوراق عمل مهمة وجديدة، إلى جانب عرض أحدث المستجدات في عالم الهندسة والاقتصاد في جلسات المؤتمر وكذلك المعرض المصاحب، من خلال موقع المؤتمر في الإنترنت : http://iece.saudieng.sa .تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين حرصت من خلال المؤتمر والمعرض المصاحب على تعزيز المعايير الهندسية، ونقل المعلومات، والاطلاع على كل ما هو جديد من تحديات، وابتكارات في القطاع الهندسي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث اهتم هذا المؤتمر بدعوة عدد من أبرز الشخصيات المهنية والهندسية والاقتصادية من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، في هذا الحدث العالمي متعدد المسارات الذي يقام للمرة الثانية في الرياض، كما يشارك فيه عدد من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات والأكاديميين والجمعيات المهنية من داخل وخارج المملكة، لتعزيز معارفهم وإجراء المقارنات المعيارية لأفضل الممارسات والاطلاع على أحدث الابتكارات والتواصل مع الأقران والزملاء العاملين في مجال الهندسة.// انتهى //21:38ت م0255