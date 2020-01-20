بانكوك 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسيسعى المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب سعد الشهري إلى مواصلة عروضه المتميزة في بطولة آسيا 2020 المقامة حالياً في تايلاند.وقدم الأخضر مستوى فنياً متطوراً من مباراة لأخرى وكانت بدايته من أمام اليابان عندما حقق الفوز بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات ، ثم تعادل في المباراة الثانية مع قطر سلبياً، وفي المباراة الثالثة حسمها الأخضر أمام سوريا بهدف دون رد عن طريق فراس البريكان، ليتصدر بعدها الأخضر مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور ربع النهائي، ويحقق الفوز أيضاً على تايلاند بهدف من توقيع عبدالله الحمدان ليتأهل بها إلى دور نصف النهائي لمواجهة أوزبكستان يوم الأربعاء القادم.واكتملت أمس أضلاع المتأهلين لدور الأربعة بفوز أوزبكستان على الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدف، وفوز كوريا الجنوبية على الأردن بهدفين مقابل هدف، وقبلها فازت أستراليا على سوريا بهدف دون رد، لتواجه أستراليا كوريا الجنوبية في دور الأربعة.واتضح تناغم لاعبي الأخضر الأولمبي مع المدرب الشهري، الذي أكد أن الأخضر قطع خطوة مهمة نحو خطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وهذا ما يحفزهم على العمل والاستعداد للمباراة المقبلة أمام أوزبكستان الأربعاء القادم لتحقيق الفوز ونيل التأهل إلى الأولمبياد والصعود إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب بإذن الله .وأضاف الشهري :خضنا مباريات لم تكن سهلة، وكان أصعبها أمام تايلاند بين أرضه وجماهيره، مقدماً الشكر للاعبين على الأداء الذي قدموه في جميع المباريات .من جانب آخر أكد لاعبو الأخضر على مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز في الدور المقبل على أوزبكستان ، مشيرين إلى أن العزيمة كبيرة والرغبة جادة في تحقيق منجز من خلال هذه النهائيات وتأكيد قدرتهم على تمثيل الوطن أفضل تمثيل.وأوضح لاعب الأخضر حسين العيسى أن مواجهة أوزبكستان يوم الأربعاء القادم ستكون أصعب المباريات لأنها مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو والطريق لنهائي آسيا، لذا سندخل اللقاء بقوة لحسم المباراة مبكراً، مقدماً التهنئة للجمهور السعودي، واوعداً بمضاعفة الجهد للوصول للهدف المنشود.//انتهى //21:43ت م0256