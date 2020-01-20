الأمم المتحدة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأعرب منسق الأمم المتحدة الإنساني في نيجيريا إدوارد كالون عن إدانته الشديدة للهجوم الذي نفذته مجموعات مسلحة على مركز التنسيق الإنساني في بلدة نغالا النائية شمال شرقي ولاية بورنو.وقال كالون في بيان " إنني أشعر بالغضب بسبب الهجوم العنيف للغاية على هذا المرفق الإنساني حيث كان هناك خمسة من موظفي الأمم المتحدة ساعة وقوع الحادث، ومثل هذه الحوادث تحمل تداعيات كارثية على حياة أكثر الأشخاص ضعفًا ممن يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، والكثير منهم فرّوا أصلاً من العنف في مناطق سكناهم الأصلية وكان أملهم أن يجدوا الأمان في نغالا".// انتهى //21:53ت م0257