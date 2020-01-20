الخرطوم 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واساستقبلت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله بالخرطوم اليوم أمينة عام السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" شيلسي كابويبا التي تزور السودان حاليًا.وبحثت كابويبا خلال اللقاء الأهداف الإستراتيجية للسوق والمتمثلة في تكامل الأسواق وتطوير البنية التحتية وجذب مزيد من الاستثمارات للتصنيع وبناء القدرات المؤسسية، وتمكين ودعم مشاريع المرأة والشباب.// انتهى //22:03ت م0260