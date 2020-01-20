الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأعلنت لجنة المسابقات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة ، نتائج أربع مسابقات للوني الشعل والصفر، وذلك استنادا لقرار اللجنة القانونية التي قررت سحب وحجب جميع الجوائز والنتائج التي حصل عليها المشاركان هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني العتيبي ومترك بن نايف بن تركي بن حجنة في النسخة الرابعة للمهرجان.وكان هلال الدغيثر حقق المركز الثاني في بيرق المؤسس لون الصفر والأول في فردي جل لون الصفر، فيما حقق مترك بن حجنة المركز الثالث في سيف الملك لون الشعل، والرابع في فردي جل لون الشعل، ليكون علوش ضيدان شافي العجمي الرابح الأكبر من استبعاد هلال الدغيثر إذ قفز إلى المركز الأول لفردي الجل لون الصفر، ويحتل دبوس مبارك عبدالله الدبوس المراكز الثاني والثالث والرابع ، في المقابل دخل محمد خالد بن غضيان الشبيعي في قائمة الفائزين متقدماً للمركز العاشر في سيف الملك لون الشعل، وكذلك فلاح سلطان عامر بن ملحم الذي تقدم للمركز الخامس في فردي جل لون الشعل بعد سحب نتائج ابن حجنة.وعطفاً على الإعلان الجديد ستكون النتائج كالتالي:النتيجة النهائية لسيف الملك لون الشعل :1-خالد حزام نايف آل حثلين2- بندر صحن غنيم بن شويه3- رفاعي علوش ناصر العجمي4-عبدالعزيز حسين عوض الشلاحي5-محمد عبيد عيد العتيبي6-أورنس عناد مكراد العجمي7-بصيص فهد بصيص العجمي8- سلطان فهيد الهيليم التمياط9-محمد سعد شويشان السبيعي10- محمد خالد بن غضيان الشبيعيفيما جاءت النتيجة النهائية لفردي جل لون الشعل كالتالي :1-حنس مفرس فارس العتيبي2-مطلق صقر عبدالله السهلي3-مهنا إبراهيم خليل المزروعي العنزي4- نايف سعود نايف الحثلين5-فلاح سلطان عامر بن ملحموالنتيجة النهائية لبيرق المؤسس لون الصفر كالتالي :1-دبوس مبارك عبدالله الدبوس2- محمد عبدالله على العامري3- محمد ناصر حسن العجمي4-محمد فواز الويط الحارثي5- غازي صالح بن مشنوطة العتيبيوالنتيجة النهائية لفردي جل لون الصفر كالتالي :1-علوش ضيدان شافي العجمي2- دبوس مبارك عبدالله الدبوس3-دبوس مبارك عبدالله الدبوس4-دبوس مبارك عبدالله الدبوس// انتهى //22:11ت م0262