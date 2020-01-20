جدة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام فقد جرى خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخ 1441/5/10 هـ وحتى تاريخ 1441/5/24 هـ ضبط " 113 " مخالفاً ، منهم "112 " رجلاً و امرأة واحدة .وكشف الغامدي عن أن المخالفات شملت إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الوقائع الميدانية ، مشيراً إلى أنه قد تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم .// انتهى //22:12ت م0263