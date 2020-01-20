عرعر 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه المسائية.وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع، متطرقاً خلال حديثه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ـ على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام والتي تعكس اهتمامه - رعاه الله ـ بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، مشيراً إلى حرصه - أيده الله - على أن يكون للقرار أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية تعزيز الخدمات الصحية في المنطقة عبر التغطية الأمثل والتوزيع الجغرافي العادل، كذلك أهمية تقديم الخدمات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وأشاد سموه بمبادرة النادي الأدبي بعنوان "بواكير السطور" التي تستهدف صقل وتأهيل المواهب النسائية الشابة في كتابة المقال، وتوفير البرامج التدريبية، وتمكين الكاتبات من الأدوات العلمية الصحيحة في مجال كتابة المقال، داعياً لتوسيع المبادرة لتشمل مجالات كتابة القصص والروايات والشعر والنثر والكتب وتلخيصها.وأبان سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن توسيع مجالات المبادرة سيسهم بشكل كبير من اكتشاف وتمكين المواهب .وفي ختام الجلسة سأل سموه الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //22:33ت م0265