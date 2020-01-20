الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واساستعرضت صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الزهايمر ورئيسة اللجنة التنفيذية ، أبرز أهداف ومحاور مؤتمر "الزهايمر الرابع" الذي ستنظمه الجمعية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية خلال الفترة من 27 - 29 يناير الجاري ، وتوضيح ملامح الإنجازات التي حققتها الجمعية في التصدي لمرض الزهايمر والتخفيف على المصابين .وأكدت سموها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة العلمية ونائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز المالك ، أهمية رفع التوصيات لصناع القرار لتتضافر الجهود من وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية لشمول مرض الزهايمر ضمن تصنيف الإعاقة، الذي يكفل للمريض الحقوق كافة في جميع مراحل المرض، مبينة جهود الجمعية عبر الدراسات العلمية الشاملة والإستراتيجيات التوعوية المتكاملة وتنفيذ البرامج والمبادرات للتعرف على أبرز الصعوبات التي تواجه المرضى.كما نوهت سموها إلى عقد العديد من الشراكات الإستراتيجية مع قطاعات خيرية وصحية وتعليمية وعلمية لدعم ومساندة المرضى، مشيرة إلى جانب تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتكامل العمل الخيري وطنياً بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الشرائح المستهدفة بأعمال الجمعية في عدد من مناطق المملكة.ويحظى مؤتمر الزهايمر الرابع بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين في العديد من المجالات الطبية، منها أمراض الشيخوخة والطب النفسي وطب العائلة والمخ والأعصاب.ويصاحبه عدد من المحاور التفاعلية لمراحل المرض وأركان حسية لوجستية، كذلك إبرام مجموعة من الاتفاقيات والشراكات، بالإضافة إلى تكريم عدد من الجهات الداعمة والشخصيات الداعمة لرسالة الجمعية والمساندة لأنشطتها وبرامجها المختلفة، فيما سيحصل المشاركون في المؤتمر من ذوي التخصصات الصحية على 22 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.مما يذكر أن التسجيل للمؤتمر مازال مستمراً من خلال الرابط : www.alz.org.sa.// انتهى //22:34ت م0266