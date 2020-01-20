الرباط 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأجرى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال عبد الفتاح الوراق اليوم بالرباط مباحثات مع المدير العام للقيادة العامة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الجنرال هانس ويرنير فييرمان الذي يزور المغرب حاليًا في إطار الإعداد للتدريب الجهوي للناتو "ريجيكس 20" الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل بالمغرب.وتناولت المباحثات التعاون العسكري بين الطرفين، وسبل تعزيزه من خلال تقاسم التجارب والخبرات، وتبادل الزيارات من مستوى عال، وإقامة الدورات التدريبية.ويهدف التدريب الجهوي إلى تحسين قابلية العمل المشترك في مجالات التخطيط العملياتي واستعداد القوات.// انتهى //23:35ت م0270