سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الكرواتي

الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
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بروكسل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردن جرليش رادمان.
‏‎وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
‏‎حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
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