بروكسل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردن جرليش رادمان.‏‎وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.‏‎حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.// انتهى //00:25ت م0274