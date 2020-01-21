سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الكرواتي
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
بروكسل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردن جرليش رادمان.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
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