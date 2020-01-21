الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واستلقى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد خسارته الأولى في البطولة الآسيوية التاسعة عشر المقامة بالكويت والمؤهلة لكأس العالم 2021 ، من نظيره الياباني بنتيجة ( 22 - 30 ) في المباراة التي جمعتهم اليوم على مجمع سعد العبدالله الصباح للصالات ، ضمن مباريات الدور الرئيسي للبطولة.ولم يفرض المنتخب السعودي أفضليته بالتقدم منذُ بداية المباراة، حيث استطاع المنتخب الياباني بأن ينهي الشوط متفوقًا عليه بـ ( 10 - 16 )، وحاول الأخضر في الشوط الثاني التقدم على اليابانيين ، إلا أن الدفاع الياباني منع تلك الهجمات، وأنهى المباراة بنتيجة ( 22 - 30 ) .ومن المقرر أن يلاقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب الإماراتي في الدور الرئيسي من البطولة غداً الثلاثاء عند الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.// انتهى //00:27ت م0275