رياضي / المنتخب السعودي الأول لكرة اليد يخسر من نظيره الياباني في البطولة الآسيوية
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة اليد خسارته الأولى في البطولة الآسيوية التاسعة عشر المقامة بالكويت والمؤهلة لكأس العالم 2021 ، من نظيره الياباني بنتيجة ( 22 - 30 ) في المباراة التي جمعتهم اليوم على مجمع سعد العبدالله الصباح للصالات ، ضمن مباريات الدور الرئيسي للبطولة.
ولم يفرض المنتخب السعودي أفضليته بالتقدم منذُ بداية المباراة، حيث استطاع المنتخب الياباني بأن ينهي الشوط متفوقًا عليه بـ ( 10 - 16 )، وحاول الأخضر في الشوط الثاني التقدم على اليابانيين ، إلا أن الدفاع الياباني منع تلك الهجمات، وأنهى المباراة بنتيجة ( 22 - 30 ) .
ومن المقرر أن يلاقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب الإماراتي في الدور الرئيسي من البطولة غداً الثلاثاء عند الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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