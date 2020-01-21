سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية الإسبانية

الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
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بروكسل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليز لايا.
‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.
‏‎حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
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