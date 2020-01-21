سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية الإسبانية
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
بروكسل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليز لايا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
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