بروكسل 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليز لايا.‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.‏‎حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.// انتهى //00:27ت م0277