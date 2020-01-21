الرياض 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غداً، ثالث مبارياته الودية بمعسكره المقام حاليا بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك عندما يلتقي فريق مانزاناريس أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني.وتأتي المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب، الذي يمثل المرحلة الثانية من استعداداته لكأس آسيا، التي ستقام في شهر فبراير المقبل بتركمانستان، المؤهلة إلى كأس العالم 2020.وكان أخضر الصالات خسر المباراة الودية التي جمعته مساء اليوم مع فريق إنترموفيستار الإسباني بنتيجة 3-5.وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي لويس فونسيكا خلال اللقاء باللعب بأكثر من تشكيلة بهدف توظيف وتدوير اللاعبين بالطريقة المناسبة.// انتهى //01:44ت م0278