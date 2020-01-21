جدة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واسأطلقت بلدية غميقة بمحافظة الليث حملة واسعة داخل الأحياء والشوارع تحت عنوان " نحو بيئة نظيفة ومجتمع واعي"، وذلك ضمن خطة وبرنامج متكامل على مدار العام لمعالجة " التشوه البصري".وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن شامي أن البلدية قامت خلال الحملة برفع أكثر من 40 طنا من النفايات، و900 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر شملت كنس الشوارع واستبدال الحاويات والبراميل وتعقيم الحاويات بالمبيدات الحشرية ورفع المخلفات الصلبة والأنقاض مجهولة المصدر وإزالة الحشائش.وأكد أن الهدف من الحملة هو الارتقاء بمستوى النظافة العامة ونشر الوعي البيئي والقضاء على التشوه البصري وإزالة مخلفات البناء داخل الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة، مبيناً أن الحملة شملت مكافحة القوارض والحشرات كالذباب والبعوض من خلال الرش الضبابي ورش المبيدات.// انتهى //01:44ت م0279