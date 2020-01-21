نواكشوط 25 جمادى الأولى 1441 هـ 20 يناير 2020 م واسوقعت موريتانيا في لندن اليوم، اتفاقَا مع الشركة البريطانية بريتش بتروليوم لتطوير الطاقات النظيفة ودمجها في إنتاج الغاز الطبيعي.ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح، وعن مجموعة ابريتيش بتروليوم رئيس منطقة أفريقيا الغربية في المجموعة نورمان كريستي.ويهدف الاتفاق إلى دراسة الخيارات الفنية والتجارية التي تضمن تطوير الطاقات النظيفة واستخدامها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال من أجل خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية الإنتاج.// انتهى //03:23ت م0281