الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(الجوف، الحدود الشمالية ، الشرقية). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( تبوك،الرياض ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة).وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:24ت م0002