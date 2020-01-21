الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي العام والعلماء والمواطنين.ولي العهد يتلقى اتصالاً من رئيس المجلس السيادي في السودان.أمير الرياض يدشن منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة.. اليوم.أمير الرياض يرعى حفل إعلان انضمام مستشفى السعودي الألماني إلى شبكة Mayo Clinic.فيصل بن بندر في ملتقى الاستقدام: ركزوا على قضايا العمال وعقلانية الأسعار.فهد بن سلطان يلتقي سفير جمهورية باكستان.فيصل بن مشعل يتسلم التقرير الختامي لمزاد الإبل الرابع في ضرية.جمعية الأطفال المعوقين تحصل على أعلى معيار لقياس الأداء وتقنية المعلومات من جائزة الملك خالد.مركز المعلومات الوطني يقدم خدمات جديدة بمطار الملك فهد.المملكة تدين الاعتداء الإرهابي الآثم على مسجد بمأرب.الحسيني: مبادرة سلام تُعنى بقضايا التواصل والتعايش والتسامح.عملية استدراج تطيح بـ 13 حوثياً وقائدهم شرق ‎صنعاء.أوامر الإخلاء تسمم حياة المقدسيين.ضغوط دولية لفحص الصندوقين الأسودين خارج طهران.العاني: أحزاب السلطة ميليشيات سجلها مجازر بحق العراقيين.العراقيون تظاهراتنا سلمية: لماذا تقتلوننا؟. // يتبع //07:36ت م0004