طرابلس 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسرحبت الصحف الليبية الصادرة اليوم بمخرجات برلين الداعية إلى وقف التدخل الأجنبي في ليبيا، وتأكيد قادة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن التزامهم باحترام حظر إرسال الأسلحة.ونوهت بمطالبة وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو بأن تكون هناك بعثة بوسعها مراقبة وقف إطلاق النار، وأن يكون للاتحاد الأوروبي أدوات تمكِّنه من منع دخول الأسلحة إلى ليبيا، داعيًا في تصريحاته إلى تفويض جديد من مجلس الأمن بآلية جديدة لعملية صوفيا الأوروبية البحرية لمراقبة منع تصدير السلاح وتفتيش السفن كافة، ولابد أن يكون هناك مراقبة جوية.ونقلت صحف الثلاثاء تصريحات الرئيس التونسي التونسي قيس سعيد عقب محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ماكرون التي أشار فيها إلى أن بلاده أكثر الدول تضررًا من الوضع السائد في ليبيا.وعرجت على تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة التي أوضح فيها أن اللجنة العسكرية ضمن المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية والتي سيكون على رأس أهدافها مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت.// انتهى //08:19ت م0008