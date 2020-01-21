بريدة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, ومديري الجهات الحكومية والأهلية وعدد من أهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة أمس, المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين سابقاً "عفو" إبراهيم بن عبدالله الحسني, نظير جهوده المتميزة وأعماله في اللجنة طيلة فترة إشرافه عليها.وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجهود التي بذلها "الحسني" التي أسهمت في العديد من المخرجات الخيرية لصالح المستفيدين من الأعمال المقدمة والمستندة إلى شريعتنا الإسلامية السمحة لكل ما فيه خير ومصلحة, مثمناً سموه تلك الأعمال التي تسعى إلى ما تصبوا إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.وسأل سموه المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.من جهته أعرب إبراهيم الحسني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه, مؤكداً حرص سموه ومتابعته لكل عمل خيري يسهم في خدمة المجتمع .// انتهى //08:31ت م0009