عنيزة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسدشن مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي أمس، العيادة الصحية المدرسية بالثانوية الحادية عشرة بالمحافظة، مطلعاً على تجهيزات العيادة، وذلك بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن المذن، ومساعد مدير مستشفى الملك سعود للصحة العامة ماجد صالح المنيع، ورئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية ماجد الصيخان، وعدد من القيادات التعليمية.وأبدى الحربي سعادته بمذكرات التفاهم التي تم عقدها مع الشركاء لإقامة دورات تدريبية متخصصة وزيارات متتالية للمدارس، بغرض إجراء الفحوصات الطبية للطلاب والطالبات وزيادة التوعية الصحية في المدارس، من خلال التناغم والتعاون بين فرق العمل المختصة، مؤكداً أن هذا العمل كان على قدر التطلعات، مقدماً جزيل شكره لجميع العاملين، مشدداً على ضرورة تفعيل العيادات لخدمة الطالبات والطلاب.وأوضح رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية "الصيخان"، أن عدد العيادات التي تم تجهيزها ٦٤ عيادة صحية مجهزة تجهيزاً نوعياً بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية المتطورة في مدارس البنين والبنات بالمحافظة.// انتهى //10:47ت م0037