بغداد 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم الأنباء التي تحدثت عن قرب الإعلان عن المرشح لمنصب رئاسة الوزراء, مبرزةً الأسماء المطروحة وحظوظ كل منها في الترشح لهذا المنصب.وتوقعت أن يتم اختيار المرشح لرئاسة الوزراء من بين ثلاثة أسماء مطروحة على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الحالي.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى التصعيد الذي شهدته وتيرة الاحتجاجات في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق على أثر انتهاء المهلة التي حددتها ساحات الحراك الشعبي لتنفيذ المطالب المعلنة, مشيرةً في هذا المجال إلى المشاورات والمباحثات الماراثونية الشاقة التي يجريها رئيس الجمهورية مع القوى السياسية للتوصل إلى توافق على مرشح غير جدلي يخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي, ويعمل على تشكيل حكومة مؤقتة بعيدًا عن المحاصصة الحزبية ويعد لإجراء انتخابات مبكرة.وتحدثت صحف بغداد باهتمام عن المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الطيران وسريع محمد القاسم بوسط بغداد أمس التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.// انتهى //10:54ت م0040