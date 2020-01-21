سكاكا 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسعقد مجلس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بسكاكا اجتماعه الأول بعد اعتماد مجلس الإدارة الجديد برئاسة تيسير بن عبدالرحمن العلي في مقر اللجنة بمدينة سكاكا.وفي بداية الاجتماع قدم العلي شكره وتقديره للمجلس السابق برئاسة طارق العويضة على ما قدموه خلال الفترة الماضية, كما قدم شكره لمركز التنمية بدومة الجندل على دعمه واهتمامه باللجنة.وقال: إننا نسعى لتحقيق التطلعات من اللجنة, وتقديم عمل يليق بالمنطقة في ظل توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, مشدداً على أهمية صناعة الفرق وتقديم برامج تتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتقديم عمل نوعي ينعكس إيجابياً على التنمية بمدينة سكاكا.ثم تناول الحضور خطة العمل 2020 لهذا العمل, إلى جانب مناقشة توقيع عدد من المبادرات مع الجهات المختلفة.// انتهى //10:55ت م0041