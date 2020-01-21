الخرطوم 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على مصرع 7 أشخاص وإصابة نحو 70 شخص بينهم أطفال إثر حادث انفجار قنبلة يدوية في الخرطوم .وأبرزت تأكيد وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي أن الدولار الجمركي سيظل كما هو، نافيا أي اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي.ونقلت عن مصادر عسكرية يمنية، أمس، مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وأسر آخرين في رابع أيام المعارك المحتدمة مع الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي في مديرية نهم شمال شرق صنعاء.وعرجت على دعوة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إلى تكثيف الوجود الفلسطيني في باحات المسجد الأقصى، وإقامة الصلوات فيه للرد على إجراءات الاحتلال وسعيه لإفراغ الأقصى من الخطباء والعاملين بالمسجد، مؤكداً أن الحق الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية ثابت ولن يتغير.ولفتت الانتباه إلى تحركات دولية لدعم قرارات مؤتمر برلين الخاص بالشأن الليبي، فيما يتعلق بالانتقال من الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وحظر تصدير السلاح ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.وأخبرت عن مقتل تسعة مدنيين في هجوم نفذته انتحارية، أمس، في بلدة "كايغا كيندجيريا" غرب تشاد.وأشارت إلى تقديم 8 دول أوروبية دعماً سياسياً لإنشاء مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز.// انتهى //10:56ت م0042