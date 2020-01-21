رام الله 26 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي،بهدم 4 منازل في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب القدس، وإخطارها بهدم 18 منزلاً في قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل.وأشارت إلى مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، المحكمة الجنائية الدولية، بالنظر للمحاكم الإسرائيلية، كأسلحة إحتلال وأدوات إرهابية تستعمل ضد الفلسطينيين، كون قراراتها تستوي مع جرائم الحرب، ومحاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 مواطنًا فلسطينيًا بينهم فتى من أنحاء متفرقة من الضفة.وأولت اهتمامًا بأقوال السفير المفوض لدى البعثة الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي عادل عطية، أن اجتماعًا على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ، في بروكسل، لبحث عدة قضايا منها عملية السلام وسبل إحياء المفاوضات.وأوردت خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وتحدثت عن دعوة نواب من مجلس العموم البريطاني،حكومة بلادهم إلى الاعتراف بدولة فلسطين.ونشرت خبر تكليف الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة.// انتهى //10:58ت م0043