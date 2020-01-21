طرابلس 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسعقد القائد العام للجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر اجتماعًا ، اليوم ، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.وأوضح مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان له اليوم أنه تم خلال الاجتماع بحث التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية خاصة بعد عقد مؤتمر برلين، وتطرق الجانبان إلى حرب القوات المُسلحة على الإرهاب والعصابات المسلحة ، ودورها في تحرير عدد من المدن الليبية من التنظيمات الإرهابية.// انتهى //11:03ت م0044