رفحاء 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واستواصل بلدية مدينة لينة بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم صحة البيئة حملة الرقابة اليومية على المسلخ البلدي، ومواقع الملاحم، للتأكد من التزامها بلائحة الاشتراطات الصحية، مؤكدةً استمرار الجولات التفتيشية.كما تقوم إدارة الخدمات بإعمالها اليومية في الاصحاح البيئي لمكافحة الحشرات.ويأتي ذلك امتدادًا للجولات الرقابية المستمرة والمكثفة على جميع المحلات الخاضعة لرقابة البلدية، بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية عليها، وتوفير أمن وسلامة الغذاء، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو أي اشتباه من خلال الرقم الموحد.// انتهى //11:08ت م0047