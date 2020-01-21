حائل 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً، حفل سباقه الثالث عشر للموسم الحالي 1441هـ , بدعم من نادي الفروسية بالرياض، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط يشارك بها "81" خيلاً , خصص الشوط الأول لفئة لم تربح والشوط الثاني مفتوح الدرجات، بينما خصص الشوط الثالث لفئة مفتوح أفراس، فيما خصص الشوط الرابع للدرجة الأولى حتى الثالثة أما الشوط الخامس فخصص لفئة مفتوح مواليد 2017م.// انتهى //11:09ت م0048