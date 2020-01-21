مكة المكرمة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التدريب والابتعاث للبنات حزمة من البرامج التدريبية التي تستثمر الطاقات البشرية لأداء مهني أمثل مع حلول الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، حيث شملت البرامج مسارات تدريبية منوعة كمسار القيادة، مسار الطفولة المبكرة، مسار البرامج التخصصية المهنية، البرامج التربوية، مسار المبادرات، التوطين والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم، إضافة إلى مسار إدارات ومكاتب التعليم.وبلغت الإحصائيات العامة للبرامج التدريبية 538 برنامجاً خلال 1391يوماً و6966 ساعة تدريبية، فيما شمل متوسط عدد المستهدفات لبرامج التطوير المهني 16140، واحتوت البرامج التخصصية المهنية 42 برنامجاً في 129 يوماً و 645 ساعة تدريبية، حيث يبلغ متوسط عدد المتدربات 1260، وقد بلغ إجمالي عدد البرامج التي استهدفت نواتج التعلم 32 برنامجاً في 96 يوماً و480 ساعة تدريبية وعدد متوسط المتدربات 960 متدربة.وأوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث جميلة الرويثي أنّ برامج التدريب تستهدف رفع مستوى الأداء المهني لدى شاغلي الوظائف التعليمية، والسعي لتحسين وتطوير البيئة التربوية والتعليمية في المدارس بمختلف مراحلها، إضافة إلى ربطهم بمستجدات الفكر التربوي التعليمي وتطبيقاته على مستوى العمليات التدريسية والتعليمية عموماً، والتخصص العملي خصوصاً.ولفتت الرويثي إلى اهتمـام الإدارة بإعداد شاغلي الوظائف التعليمية لمتطلبات التطوير والتغيير التي تتبناها وزارة التعليم على مستوى الميدان التربوي، مع توفير البيئة المناسبة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات في التعليم على مستوى الفكر والمهارة والاتجاهات الإيجابية، مضيفة أن الحرص على إجراء البحوث والدراسات الإجرائية على الممارسات التعليمية والتدريسية على مستوى الميدان التربوي يحقق تشخيص الواقع ويرسم الصورة المناسبة لمسارات النمو المهني الأنسب، ويدعم جهود تطوير التعليم والتطوير المهني والتربوي.وأضافت أن عدد البرامج التخصصية المهنية 42 برنامجاً، منها 5 برامج مختصة بالعلوم الشرعية و5 للغة العربية و5 العلوم الطبيعية و9 منها الرياضيات و8 الدراسات الاجتماعية و4 برامج للغة الإنجليزية و7 منها للتربية الأسرية، إضافة إلى برامج مسار الطفولة المبكرة والبرامج التخصصية المهنية وبرامج توطين التدريب.// انتهى //11:13ت م0049