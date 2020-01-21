نجران 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واستنظم جمعية نور نجران النسائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة غداً، ورشة تدريبية بعنوان "أنا توحدي كن قريباً مني"، وذلك بقاعة الحمرور بمقر غرفة نجران.وتستهدف الورشة التدريبية أولياء الأمور والمختصين والمهتمين بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة، بهدف فهم الطفل التوحدي والتعرف على ما هو التوحد والنظريات المفسرة له وطرق التشخيص وأعراض التوحد، إضافة إلى تقديم الإرشاد الأسري في كيف التعامل مع الطفل التوحدي فيما يتعلق بالسلوك وتعديله وتدريبات الأطفال.// انتهى //11:14ت م0050