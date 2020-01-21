لندن 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا، ناقلةً مخاوف من انخفاض إنتاج البلاد من النفط نتيجة لارتفاع حدة الصراع إلى حوالي 70 ألف برميل يوميًا.وكتبت تقارير مفصلة عن طريقة عمل آلية فض النزاعات المدرجة ضمن الاتفاق النووي الإيراني، مشيرةً إلى أن تكرار خرق طهران تعهداتها تجاه الاتفاقية كان السبب وراء تفعيل الاتحاد الأوروبي للآلية.وأخبرت صحف الثلاثاء عن سقوط ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مقرات بعثات دبلوماسية ومبان حكومية.على الصعيد العالمي نقلت الصحف تزايد المخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين بعد وفاة ما لا يقل عن أربعة أشخاص جراء الفيروس وورود أنباء عن انتشاره في أربع دول أخرى على الأقل.على الصعيد المحلي تناولت صحف لندن تقاير متنوعة عن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية 2020 التي استضافتها العاصمة البريطانية بمشاركة وفود من 53 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية والشركات الكبرى.// انتهى //13:00ت م0080