جدة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واستنطلق الخميس القادم فعاليات " امشي صح " التوعوية بمحافظة جدة، التي ينظمها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي.وتشتمل الفعاليات على توعية المواطنين والمقيمين بأهمية المشي وتعزيز الوعي بالصحة العامة والنشاط الرياضي، إضافةً إلى إقامة العديد من المحاضرات التوعوية بهدف تثقيف الحاضرين بالوسائل التوضيحية للرقي بالصحة العامة .وتحظى الفعاليات بمشاركة الأخصائيين عن طريق عمل الفحوصات للحضور لجعل المشي صحيحاً ومريحاً، إضافةً إلى التحليل الحركي عن طريق أجهزة تحليل الحركة، وتنظيم بعض المسابقات والجوائز التشجيعية للحضور .يذكر أن موعد انطلاق الفعاليات من الساعة 5 عصراً حتى الساعة 11 مساءً في الواجهة البحرية مقابل علامة جدة.// انتهى //13:01ت م0081