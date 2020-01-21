مكة المكرمة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسحصلت برامج كلية العلوم التطبيقية "الفيزياء، والفيزياء الطبية، والعلوم الرياضية" بجامعة أم القرى على الاعتماد الأكاديمي الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية "ASIIN"، لتصبح برامج الكلية معتمدة دولياً بعد حصول برامج الكيمياء والأحياء، والأحياء الدقيقة على ذات الاعتماد في أكتوبر الماضي.وأوضح عميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور حاتم الطس أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من منسوبي الكلية في إعداد الخطط الدراسية وتطوير المقررات التعليمية المتوافقة مع المقاييس العالمية، والهادفة إلى تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية، وقدم عميد الكلية شكره لجميع المساهمين في هذا الإنجاز من وكلاء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.يذكر أن ASIIN هي منظمة اعتماد ألمانية متخصصة في منح شهادات الاعتماد الأكاديمي لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا لتخصصات العلوم الطبيعية، والرياضيات، والهندسة والحاسب الآلي، وذات خبرة طويلة في مجال اعتماد البرامج الأكاديمية.// انتهى //13:02ت م0082