أبوعريش 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسيفتتح محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني بعد غدٍ، فعاليات ملتقى أبوعريش الأسري الرابع الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش .وأوضح رئيس لجنة التنمية عبده راجحي أن الملتقى الذي يستمر على مدى أسبوعين، يضم فعاليات متنوعة تستهدف أفراد الأسرة من خلال عدد من البرامج الأسرية والتوعوية والمبادرات الاجتماعية والحملات التطوعية، بهدف تعزيز التثقيف الاجتماعي والأسري، وتهيئة بيئة مناسبة للفئات الخاصة من الأطفال الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة أنشطة مناسبة لهم ، وتقديم برامج أسرية لبناء مجتمع حيوي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ، والعمل على إتاحة الفرصة للمشاركات التطوعية.وأضاف أن برامج الملتقى الأسرية تشمل محاور متخصصة عن العلاقات الأسرية وفهم الشخصيات وكيفية التعامل معها ، والتسامح ، وبرنامج الوعي العاطفي في العلاقات، إلى جانب التربية الأسرية والمتغيرات الحديثة ، فيما تشمل الفعاليات تنفيذ العديد من المبادارات المجتمعية ومنها مبادرة فرحة يتيم بالتعاون مع مكتب التعليم بالمحافظة ، ومبادرة عناية لكبار السن بالتعاون مع دار الرعاية بجازان ، ومبادرة ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز التأهيل الشامل وجمعية جستر .وبين رئيس لجنة التنمية الاجتماعية في أبوعريش أن الملتقى سيشهد إطلاق مشروع اكاديمية منصة وفاق لزواج مطمئن وآمن ، الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع إحدى المؤسسات ، بهدف بناء أسرة سعيدة ومستقرة ، من خلال تأهيل الأزواج المبتدئين لتأسيس أسرة متماسكة والمساهمة في خفض نسب الطلاق .// انتهى //13:03ت م0083