رياضي / 9 مدربين يجتازون الدورة الدولية لمدربي التايكوندو بالخرطوم
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
الخرطوم 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس
اجتاز 9 مدربين للعبة التايكوندو الدورة الدولية للمدربين "المستوى الأول" التي أقيمت بالعاصمة السودانية الخرطوم، والمقامة خلال الفترة 26 - 27 ديسمبر الماضي بإشراف الاتحاد العالمي للتايكوندو.
وتستأنف مسابقات الاتحاد السعودي للتايكوندو نهاية الأسبوع الجاري بإقامة بطولة المملكة المفتوحة للبومسي للناشئين والشباب والأولى على صالة نادي الاتفاق بالدمام.
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13:08ت م
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