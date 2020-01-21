الخرطوم 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واساجتاز 9 مدربين للعبة التايكوندو الدورة الدولية للمدربين "المستوى الأول" التي أقيمت بالعاصمة السودانية الخرطوم، والمقامة خلال الفترة 26 - 27 ديسمبر الماضي بإشراف الاتحاد العالمي للتايكوندو.وتستأنف مسابقات الاتحاد السعودي للتايكوندو نهاية الأسبوع الجاري بإقامة بطولة المملكة المفتوحة للبومسي للناشئين والشباب والأولى على صالة نادي الاتفاق بالدمام.// انتهى //13:08ت م0085