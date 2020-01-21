ينبع 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسرأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم، اجتماعاً لرؤساء المراكز التابعة لمحافظة ينبع ، بحضور وكيل محافظ ينبع بندر بن خالد الحربي، ورؤساء المراكز، وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.وأكد المحافظ أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات التي تصب في خدمة المحافظة ومراكزها، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لكل ما من شأنه العمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين عند مراجعتهم وتسهيل معاملاتهم والمتابعة لكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات العامة.وجرى خلال اللقاء مناقشة ميثاق الأداء بين المحافظة ورؤساء المراكز وأعمال المراكز الأمنية والتنموية ومراقبة التعديات والعمل على أتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة تجاه القضايا الحقوقية ومتابعة أعمال المراكز الإدارية وأداء العاملين فيها.// انتهى //13:18ت م0088