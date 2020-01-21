الطائف 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسقامت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع، بتنفيذ برنامج لتهيئة وتجميل جنبات الشوارع والجزر الوسطية والزوائد التنظيمية بالشوارع الرئيسية والعامة والميادين ومداخل ومخارج المدينة، ليشمل البرنامج أكثر من 80 موقعاً بالطائف.وأوضحت وكالة المشاريع أن البرنامج شمل تحسين جودة التربة وتسميدها، إضافة إلى العناية بالمزروعات من الشجيرات والزهور والشتلات والحوليات، وذلك ضمن برنامج موسع للعناية بالرقعة الخضراء، وتوسيعها وتحسين المظهر الجمالي للمسطحات الخضراء، كما عملت الفرق الميدانية بجميع المواقع التي تحتاج الى إعادة تأهيل وعملت على أعادة تهيئتها بما يتناسب مع موقعها ويحسن المشهد الحضري للمدينة.وبينت الإدارة العامة للحدائق والتجميل أنه تم عمل صيانة شاملة لتمديدات شبكة الري وتسميد التربة، وقص الشجيرات المتطفلة، كما سيتم دعم العديد من المواقع خلال الفترة المقبلة بزراعة الشجيرات والشتلات الموسمية والزهور.// انتهى //13:19ت م0089