عام / ورشة عمل في بيروت تتناول التحديات التي يواجهها الشباب الفلسطيني اللاجئ في لبنان
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
بيروت 26 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس
نظمت مراكز حقوقية فلسطينية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت ، اليوم ، ورشة عمل سلطت الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب الفلسطيني اللاجئ في لبنان والحلول المتصورة لها .
وركزت النقاشات خلال الورشة التي نظمها ، مركز حقوق اللاجئين ( عائدون ) والمركز الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين ومركز حقوق اللاجئين ( بديل ) ،على التحديات المعيشية والاقتصادية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ، وخاصة قطاع الشباب .
وسلط المشاركون في الورشة الضوء على سوء الأحوال المعيشية التي تعيشها المخيمات الفلسطينية في لبنان، وعلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
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13:20ت م
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