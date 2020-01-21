المدينة المنورة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واساستضافت غرفة المدينة المنورة أمس, اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية, للتعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة.وتلخص اللقاء الذي حضره ممثلي عدد من الجهات الحكومية, بتوصيات تضمنت حصر الفرص الاستثمارية لدى الجهات الحكومية من خلال غرفة المدينة المنورة, وتزويد مجلس الغرف والهيئة العامة للاستثمار بها لفرزها وإعادة دراستها، بالإضافة إلى معالجة الفرص الغير مكتملة وتسهيل استكمالها للخروج بنموذج استثماري مكتمل, إلى جانب التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الغرف السعودية لاستقطاب مستثمرين خارجيين للفرص المطروحة.// انتهى //14:57ت م0152