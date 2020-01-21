الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون ودعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في الجمهورية اليمنية، واستعراض سير العمل هناك، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اليمن.كما جرى نقاش سبل دعم الأمن الغذائي وآليات ضمان وصول المساعدات لمستحقيها في كل مناطق ومحافظات اليمن بدون استثناء، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال العام 2020م.وشكرت ليز غراندي المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الإسهام المالي المهم الذي يقدمه للمنظمات الأممية العاملة في اليمن، مبينة أن ذلك محل تقدير المجتمع الدولي وامتنانه الواسع.// انتهى //14:58ت م0153