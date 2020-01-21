الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه خلف.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين في المدن العراقية المتضررة ومستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية المنفذة في العراق.وأشاد السفير العراقي بما تبذله المملكة ممثلة بالمركز من معونات للمحتاجين في العراق ودورها في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //14:59ت م0154