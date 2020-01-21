الوجه 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واستفقد رئيس المجلس البلدي بمركز ابو راكة التابعة لأمانة منطقة تبوك عامر بن عودة البلوي ، ورئيس البلدية المهندس مساعد بن محمود الشريف و أعضاء المجلس أمس، عددًا من المشاريع بالمركز والقرى التابعة لها.وشملت الجولة المشروعات البلدية المنفذة والجاري تنفيذها في مجالات السفلتة والإنارة وغيرها من المشروعات في المركز والقرى التابعة، لبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية.// انتهى //15:00ت م0155