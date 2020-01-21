الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسيواصل فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم تدريباته على ملعبه، بمعهد حرس الحدود بالرياض، استعداداً لملاقاة نادي حرس الحدود المصري، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 9/ 6/ 1441 الموافق 3 فبراير 2020 ، في المباراة الودية الثانية التي تجمع الفريقين في إطار التعاون وتبادل الخبرات في المجال الرياضي في كلا البلدين الشقيقين، والذي يجسد عمق ومتانة العلاقات القوية والتاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة.وكانت المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين في القاهرة شهدت حضوراً فنياً لافتاً للاعبي الفريقين كانت محل إعجاب المراقبين والمختصين من الناحتين الفنية والانضباطية،وتقام المباراة الودية الثانية التي سيكون دخول الجماهير لها مجاناً على هامش الاجتماع السابع لمسؤولي حرس الحدود في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، الذي سيعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 - 11 / 6 / 1441هـ,ويأتي إعداد فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم على ثلاث مراحل يتخللها معسكرات تدريبية بإشراف طاقم تدريبي خبير بقيادة المدرب الوطني محمد الخراشي، تم من خلالها اكتشاف المواهب واختيارها من جميع مناطق حرس الحدود، بمتابعة من الكفاءات الفنية والإدارية من أبناء الجهاز، وذلك في إطار الخطة التطويرية لنادي حرس الحدود الرياضي، وخصوصاً فريق حرس الحدود لكرة القدم، التي تهدف إلى تكوين الفرق والمنتخبات الرياضية القوية والجاهزة لتمثيل حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية محلياً وإقليمياً ودولياً.// انتهى //15:01ت م0156