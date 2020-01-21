جاكرتا 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسأبلغت المديرية العامة للطيران المدني الإندونيسي بولانا براميستي شركات الطيران والمطارات باتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد, وفحص الركاب القادمين للبلاد بأجهزة قياس الحرارة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن إدارة الطيران المدني طلبت من شركات الطيران تقديم الوثائق الصحية الخاصة بالركاب لدى هبوطهم في جاكرتا.// انتهى //15:03ت م0157