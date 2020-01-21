جدة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسوقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمقرها في جدة أمس, اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات بهدف الارتقاء بالخدمات التدريبية والاستشارية المقدمة للسجناء والمفرج عنهم وذويهم.وأوضح رئيس مجلس إدارة تراحم جدة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان, أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي "تراحم" للارتقاء بالخدمات التطويرية وتمكين نزلاء السجون والمفرج عنهم وذويهم لسوق العمل، وكذلك للتأكد من جودة مخرجات الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.// انتهى //15:04ت م0158