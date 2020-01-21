عام / سمو أمير حائل يتسلّم التقرير الإحصائي للعام 1440- 2019م من مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
الثلاثاء 1441/5/26 هـ الموافق 2020/01/21 م واس
حائل 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, التقرير الإحصائي للعام 1440- 2019م قدمه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سلوم بن مسعد النفيعي خلال استقبال سموه له.
كما قدم العميد النفيعي هدية لسمو أمير منطقة حائل عبارة عن نسخة من رسالة الماجستير التي حصل عليها من جامعة حائل في إدارة هندسة الجودة.
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15:05ت م
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