حائل 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, التقرير الإحصائي للعام 1440- 2019م قدمه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سلوم بن مسعد النفيعي خلال استقبال سموه له.كما قدم العميد النفيعي هدية لسمو أمير منطقة حائل عبارة عن نسخة من رسالة الماجستير التي حصل عليها من جامعة حائل في إدارة هندسة الجودة.// انتهى //15:05ت م0161