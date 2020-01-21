الرياض 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الفنلندي السيد روبيرتو تنازي البي.وقدم معاليه تعريفًا عن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي نفذها المركز في العديد من بلدان العالم المحتاجة وخصوصًا اليمن.وبحث الجانبان خلال اللقاء إيجاد سبل للتعاون والشراكة الثنائية لخدمة المحتاجين ونشر العمل الإنساني في جميع دول العالم.وأشاد المسؤول الفنلندي بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لمساندة المحتاجين والضعفاء ومد يد العون لهم والإنفاق السخي للبلدان المتعرضة للكوارث الطبيعية أو تعاني من صراعات.// انتهى //15:06ت م0162