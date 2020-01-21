الدمام 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسوقعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم, عقداً تشغيلياً مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التحول الرقمي, حيث يهدف العقد إلى التحول الرقمي والترميز الطبي، وذلك في المدينة الجامعية بالدمام.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، أن هذه الاتفاقية شاركت فيها 3 إدارات من داخل الجامعة تتمثل في مركز الخريجين والتنمية المهنية و وحدة تنمية موارد الجامعة و مركز التعليم المستمر.وأضاف أن الجمعة ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، سعت أن توائم خططها وبرامجها لتكون أحد الدعائم التي تحقق الأهداف المرسومة وتنويع القاعدة الاقتصادية التي من ضمنها خفض نسبة البطالة وزيادة الفرص الوظيفية وتوجيه بعض القطاعات لتنمية المهارات وريادة الأعمال وزيادة مهارات مخرجات الجامعات.// انتهى //15:09ت م0163