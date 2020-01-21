القاهرة 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بينما مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر4 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 9ر691 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 874 مليون جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 97ر0 % ليبلغ مستوى 72ر13639 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 41ر0 % مسجلاً 7ر527 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 64ر0 % لينهي التعاملات عند 55ر1368 نقطة.// انتهى //16:16ت م0202