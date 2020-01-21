القطيف 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسنظمت وكالة شؤون المتدربين بالكلية التقنية بالقطيف بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برنامجا توعويا بعنوان "الحوار المجتمعي", وذلك بمقر الكلية بالقطيفوأوضح وكيل شؤون المتدربين بالكلية عبدالواحد آل يوسف أن البرنامج الذي أقيم لمدة يومين يهدف إلى تعزيز قيم الحوار والسلم الاجتماعي، وجرى تنفيذ البرنامج من قبل عضوي هيئة التدريب بالكلية يوسف اليوسف وحسين ربيعة المدربين المعتمدين من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، واستفاد من البرنامج ما يقارب ( 420 ) متدرباً من المتدربين المستجدين.وبين أن البرنامج يتم تنفيذه بشكل فصلي لجميع المتدربين المستجدين ضمن برامج وحدة الخدمات الإرشادية ، بهدف تنمية مهارات التواصل الإيجابي بين أبناء الوطن وأفراد المجتمع وإدراك أهمية الحوار المجتمعي وأثره الحضاري على الفرد والمجتمع وتعزيز مفهوم الاعتدال والوسطية في جميع شؤون الحياة وإكساب المتدرب قدرة على تمييز الممارسات الإيجابية والسلبية في الحوار المجتمعي.// انتهى //16:22ت م0206