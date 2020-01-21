تبوك 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك ممثلة بوكالة شؤون المتدربات، اليوم, برنامجاً بعنوان "أصبحتِ مسؤولة " والموجه للمتدربات المستجدات ضمن ضمن خطة التهيئة والاستقبال المعدة لهن، بحضور عميدة الكلية هيفاء الصقر وعدد من منسوبات ومتدربات الكلية.وأوضحت الصقر ان البرنامج الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، ركز على تحفيز المتدربات المستجدات لبدء مسارهن التدريبي ورحلتهن من البداية وحتى التخرج، مقدمة لهن التهنئة بمناسبة انضمامهن وقبولهن بالكلية.وأفادت أن المشرفات اطلعن المتدربات على جميع لوائح و أنظمة الكلية والمرجعيات الرئيسية لكل تخصص، مؤكدة بأن الكلية ومنسوباتها يقدمن كل الدعم والمساندة للمتدربات لاكتساب معارف ومهارات متميزة تؤهلهن لمستقبل مزدهر.واختتم البرنامج بتقديم تجربة محفزة للمدربة عائشة العطاس منذ التحاقها بإحدى كليات التقنية حتى تخرجها ثم ابتعاثها إلى أن أصبحت عضو هيئة تدريب بالكلية التقنية للبنات بتبوك.// انتهى //16:28ت م0208